'சீனா நெருங்கிய கூட்டாளி'.. 'இந்தியா எங்களின் சகோதர நாடு'.. இரண்டு பக்கமும் பேலன்ஸ் செய்யும் இலங்கை

கொழும்பு: சீனா தனது நெருங்கிய கூட்டாளி என்றும் இந்தியா எங்களின் சகோதர நாடு என்றும் இந்தியாவுக்கான இலங்கை தூதர் பேசியுள்ளார்.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத அளவுக்கு பொருளாதார நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனால் நாட்டின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்த அந்நாடு பல்வேறு உலக நாடுகளிடம் கடன் உதவி கேட்டு வருகிறது.

English summary

The Sri Lankan ambassador to India has said that China is its close ally and India is our brother country.