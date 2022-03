லேசாக எழுந்த நேரத்தில் அடித்து அமர்த்திய உக்ரைன் போர்! காய்ச்சல் மாத்திரை கூட இன்றி தவிக்கும் இலங்கை

Colombo

கொழும்பு: உக்ரைன் ரஷ்யா இடையே போர் நடந்து வரும் சூழ்நிலையில், இலங்கையின் பொருளாதாரம் அதளபாதாளத்தை எட்டியுள்ளது. நாட்டில் எந்த கையிருப்பும் இல்லாததால், மோசமான நிலையில் இருக்கிறது இலங்கை.

இலங்கையின் வெளிநாட்டு கையிருப்பு தொடர்ந்து குறைந்துவருவதால், உள்நாட்டு நெருக்கடி மோசமாகி வருகிறது. பெட்ரோல், டீசல், சமையல் எரிவாயு, பால் பவுடர்,மருந்துகள் வாங்குவதற்கு கூட நீண்ட வரிசை நிற்கிறது.

உள்நாட்டு போருக்குப் பின், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து வந்த இலங்கை பொருளாதாரம், 2019ல் நடந்த குண்டுவெடிப்புக்கு பிறகு மோசமானது. அதன் பிறகு கொரோனா தாக்கத்தால், இலங்கையின் பொருளாதாரம் படுவீழ்ச்சியடைந்தது. தற்போது உக்ரைன் போரால் அது இன்னும் மோசமாகி இருக்கிறது.

English summary

In the context of the ongoing war between Ukraine and Russia, Sri Lanka's economy has plummeted. Sri Lanka is in a bad situation as there are no reserves in the country.