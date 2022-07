இலங்கையில் தொடரும் அடக்குமுறை.. போராட்டக்காரர்களை தாக்கி கூடாரங்களை அகற்றிய ராணுவம்.. பதற்றம்

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் நள்ளிரவில் போராட்டக்காரர்களை வெளியேற்றும் வகையில் அவர்களின் கூடாரங்களை ராணுவத்தினர், போலீசார் அகற்றி அடக்குமுறையில் ஈடுபட்டனர். மேலும் தாக்குதல் நடத்தி சிலரை கைது செய்ததால் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது.

இலங்கை கடுமையான பொருளாதார நெருக்கடி நிலையை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் நாட்டில் உணவு பொருட்கள், பெட்ரோல், டீசல் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு கடும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த பொருட்களின் விலை பலமடங்கு உயர்ந்துள்ளது.

இதற்கு இலங்கையில் ஆட்சி செய்த அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே, பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே ஆகியோரின் தவறான பொருளாதார கொள்கைகள் தான் காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டினர்.

ராஜபக்சக்களும் ரணிலும் ஒன்னு தான்! இலங்கை பிரச்சினை இப்போதைக்கு முடியாது போல! ப.சிதம்பரம் பளீர்!

English summary

There is a tense situation in Colombo, the capital of Sri Lanka, as the army and the police removed their tents to evict the protesters.