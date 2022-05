நாசக்கார முயற்சிகளை புறம்தள்ளுங்க! ஒன்றிணையலாம் வாங்க! இலங்கை மக்களுக்கு கோத்தபய வேண்டுகோள்

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: ‛‛ இனம், மதநல்லிணக்கத்தை சீர்குலைக்கும் நோக்கத்தில் நாசக்கார சக்திகளின் முயற்சிகளை புறம்தள்ளிவிட்டு பொருளாதாரம், அரசியல் சவால்களில் வெற்ற பெற அனைத்து இலங்கை மக்களும் ஒன்றாக கைகோர்க்க வேண்டிய தருணம் இது'' என இலங்கை அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே பொதுமக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத பொருளாதார நெருக்கடி நிலவுகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்கள் இன்றி பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.

இதனால் மக்கள் தன்னெழுச்சியாக போராட்டங்கள் நடத்தி வருகின்றனர். இந்த போராட்டத்தை தடுக்கஅவசர நிலை பிரகடனம் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் போராட்டம் கட்டுக்குள் வரவில்லை.

English summary

Sri lanka Crisis: ‛‛This is the time for all Sri Lankans to join hands as one, to overcome the economic, social and political challenges.,I urge all Srilankans to reject the subversive attempts to push you towards racial & religious disharmony. Promoting moderation, toleration and coexistence is vital’’ President Gotabaya Rajapaksa request to people.