பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்! இலங்கை பக்கமே போகாதீங்க.. அமெரிக்கா திடீர் எச்சரிக்கை.. என்னாச்சு?

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: இலங்கையில் நிலவும் பொருளாதார நெருக்கடி, மக்கள் போராட்டம் ஆகியவற்றை குறிப்பிட்டு அமெரிக்கா தனது மக்களுக்கு புதிய அட்வைஸ் வழங்கி உள்ளது. அதாவது எரிபொருள், மருந்து பற்றாக்குறை இலங்கையில் நிலவும் நிலையில் பயங்கரவாத அச்சுறுத்தலும் உள்ளது. இதனால் இலங்கை பயணத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என அமெரிக்கா வெளியுறவுத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் வரலாறு காணாத வகையில் பொருளாதார நெருக்கடி நிலவி வருகிறது. அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச் சூடு.. 6 பேர் பலி, 12 பேர் படுகாயம்.. நள்ளிரவில் பரபர சம்பவம்

இதனால் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு கொடுத்த ஆதரவை பிற கட்சியினர் விலக்கி கொண்டனர். அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்துள்ளனர். இதற்கிடையே இலங்கையில் அதிகாரத்தில் இருக்கும் ராஜபக்சே குடும்பத்தினர் கூண்டோடு ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி தொடர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Srilanka Economic Crisis: “Reconsider travel to Sri Lanka due to COVID-19 and fuel and medicine shortages. Exercise increased caution in Sri Lanka due to terrorism. Terrorists may attack with little or no warning” the State Department said in its latest travel advisory.