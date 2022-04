இந்தியாவிற்குதான் நன்றி சொல்லணும்.. ரொம்ப உதவி பண்றாங்க! ஆனால்.. இலங்கை முன்னாள் பிரதமர் கலக்கம்!

Colombo

oi-Nantha Kumar R

கொழும்பு: ‛‛இலங்கைக்கு இந்தியா அதிக உதவி செய்து வருகிறது. இந்தியா வழங்கிய எரிபொருட்கள் மே 2வது வாரத்தில் தீர்ந்து விடும். அதன்பிறகு இலங்கையின் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும்'' என முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கூறியுள்ளார்.

இலங்கை மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வருகிறது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்துள்ள நிலையில் மக்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர்.

அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள் விரைவில் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேவுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரலாம் என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடி குறித்து அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே கூறியதாவது:

English summary

Srilnaka Economic Crisis: ‛‛India is providing more assistance to Sri Lanka. Fuel supplied by India will run out in the 2nd week of May. After that, the situation in Sri Lanka will get worse, ”says former Prime Minister Ranil Wickremesinghe.