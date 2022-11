செல்போனால் நேர்ந்த துயரம்! கிணற்றுக்குள் விழுந்து உயிரிழந்த 3 வயது குழந்தை.. கடலூரில் சோகம்

Cuddalore

oi-Mani Singh S

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே வயலில் செல்போனை வைத்து விளையாடிக்கொண்டிருந்த 3 வயது சிறுமி தவறி கிணற்றுக்குள் விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கையில் ஆறாம் விரலை போல செல்போன் முளைத்துவிட்டது. எப்போதும் செல்போனும் கையுமாக அலைந்து கொண்டிருப்பவர்களைத்தான் பொது இடங்களில் அதிகமாக காண முடிகிறது.

செல்போன்கையில் வைத்திருப்பது கூட தவறு இல்லைதான்.. ஆனால் அதைப் பயன்படுத்திகொண்டே செல்வதுதான் ஆபத்தானதாக மாறிவிடுகிறது.

ஒரு வேளை சாப்பிட்ட நபருக்கு ரூ 1.3 கோடி பில்!.. வாட் மட்டுமே ரூ 6.5 லட்சம்.. அந்த ஒயின் ரேட்டு எப்பா!

English summary

A 3-year-old baby fell into a well while playing with his cell phone in a field near Tittakudi in Cuddalore district and has caused great sadness among the people of the area.