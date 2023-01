அன்புமணின்னா டீசன்ட்னு நினைச்சீங்களா.. வேட்டிய மடிச்சு கட்டுனா தெரியும்.. ஆவேசம்! கையில் புது ஆயுதம்

பாமக பொதுக்கூட்டத்தில் வேட்டியை மடித்துக் கட்டி எச்சரிக்கை விடுத்தார் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்.

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : "புஷ்பான்னா ஃப்ளவர்னு நினைச்சியா.. ஃபயர்டா.." என்கிற ரேஞ்சுக்கு வேட்டியை மடித்துக் கட்டி ஆவேசமாகப் பேசி இருக்கிறார் பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ். கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் "அன்புமணின்னா டீசண்ட் அண்ட் டெவலப்மென்ட் பாலிடிக்ஸ்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கான். வேட்டியை மடிச்சு கட்டுனா தெரியும் நான் யார்னு" என ஆவேசமாக சீறியபடி முன்னால் வந்து பேசினார் அன்புமணி ராமாதஸ்.

என்.எல்.சி நிறுவனம் சுரங்க விரிவாக்கத்திற்காக 25 ஆயிரம் ஏக்கர் விளைநிலங்களை கையகப்படுத்த முடிவு செய்திருப்பது விவசாயத்தை கடுமையாக பாதிக்கும் எனக் கூறி என்.எல்.சிக்கு எதிராக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறார்.

அதன் ஒருபகுதியாக நேற்று (ஜனவரி 31) கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடியில் பாமக சார்பில் விளக்கப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

உயர்சாதிக்கு அவசரம்.. 983 சாதிக்கு ஒன்னுமில்ல! தேர்தல் கணக்கா? மத்திய அரசுக்கு அன்புமணி கண்டனம்

English summary

In the meeting held in Kurinchipadi, Cuddalore district, "They are thinking Anbumani is Decent and Development Politician. You know who I am if I fold the Dhoti." : Anbumani Ramadoss furious speech.