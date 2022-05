அறநிலையத்துறை நோட்டீஸ் எங்களை கட்டுப்படுத்தாது..ஆய்வு நடத்த நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்கள் எதிர்ப்பு

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் ஆய்வு செய்வதற்கு தீட்சிதர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னையில் உள்ள இந்து அறநிலையத் துறை ஆணையருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர். உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு உள்ளது. இது எங்களை கட்டுப்படுத்தாது என்றும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டு உள்ளனர்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் வரும் 7, 8 ஆகிய தேதிகளில் இந்து சமய அறநிலைத் துறை அதிகாரிகள் குழுவினர் ஆய்வு செய்யவுள்ளதாக கோயில் பொது தீட்சிதர்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை கடலூர் இணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் துணை ஆணையர் ஜோதி ஆகியோர் கடிதம் ஒன்று அனுப்பியிருந்தார்.

இருக்கிறது 10 சீட்டுதானே! எத்தனை பேருக்கு தர முடியும்.. நக்மா அதிருப்தி குறித்து ப சிதம்பரம் பதில்

அதில், "சபாநாயகர் கோயில் நிர்வாகம் தொடர்பாக வரப்பெற்ற மனுக்கள் குறித்தும், கோயில் சட்டவிதிகளின்படி நிர்வகிக்கப்படுகிறதா என்பது குறித்தும், கோயிலை நேரடியாக ஆய்வு செய்து, விசாரணை மேற்கொண்டு கோயில் நிர்வாகத்தை சீரமைப்பது குறித்து உரிய பரிந்துரைகள் வழங்கிட இந்து சமய அறநிலையத் துறை சட்டம் 1959, சட்டப் பிரிவு 23 மற்றும் 33-ன் கீழ் ஆணையருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரத்தின்படி ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் ஒருங்கிணைப்பாளராக என்னை நியமனம் செய்தும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Deekchithar protest to conduct HRCE inspection:(இந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் ஆய்வு நடத்த பொது தீட்சிதர்கள் எதிர்ப்பு) Deekchithar has sent a letter to the Commissioner of the Department of HRCE in Chennai protesting against the inspection of the Chidambaram Natarajar Temple by the officials of the Department HRCE.