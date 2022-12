கடலூரில் பாஜகவினர் பயங்கர மோதல்.. மேடை அருகே அடித்து கொண்ட கொடூரம்..போலீஸ் முன்பே கொலை மிரட்டல்

Cuddalore

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் பாஜக நிர்வாகி அறிமுக கூட்டத்தில் இரு தலைவர்கள் மோதிக்கொண்ட அடித்து கொண்டனர். மேடை அருகே போலீசார் முன்பே வெட்டுவேன் என கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் சேத்தியாத்தோப்பு அருகே உள்ள புடையூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பாரத் (வயது 28). இவர் பாஜகவின் மாவட்ட பிரச்சார அணி தலைவராக பொறுப்பு வகித்து வருகிறார். கடலூர் மாவட்ட பாஜக துணை தலைவராக இருப்பவர் கோபிநாத். இவர் சிதம்பரம் கனகசபை நகரில் வசித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு கட்சி சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பாரத்துக்கும், பாஜக நிர்வாகிகள் சிலருக்கும் இடையே பிரச்சனை இருந்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக பாரத் சார்பில் ஆன்லைனில் போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது.

In Chidambaram, Cuddalore district, the incident where two leaders clashed and beat each other during the induction meeting of the BJP executive has created a lot of excitement.