தண்ணீரில் மிதக்கும் கடலூர் மாவட்டம்..எங்கும் வெள்ளக்காடு.. கண்ணீரில் விவசாயிகள்

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் கடலூர் மாவட்டம் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. விளைநிலங்கள் வெள்ளநீரில் மூழ்கி கடல் போல காட்சியளிக்கின்றனர். ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்ட நெற்பயிர்கள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளதால் விவசாயிகள் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர்.

தமிழகம் முழுவதும் இரண்டு நாட்களாக அநேக மாவட்டங்களில் கன மழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் கடந்த இரண்டு நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது.

வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்தபடி கடலூர் மாவட்டத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் மழை பெய்ய தொடங்கியது. இந்த மழை விடிய விடிய தொடர்ந்து நீடித்தது. சுமார் 28 மணி நேரம் கடலூர் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து மழை கொட்டி தீர்த்தது. இதனால் கடலூர், சிதம்பரம், பண்ருட்டி, விருத்தாசலம், நெய்வேலி, சேத்தியாத்தோப்பு, பரங்கிப்பேட்டை மற்றும் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடியது. சிதம்பரம் பகுதியில் மட்டும் ஒரே நாளில் 307.9 மி.மீ. மழை பெய்துள்ளது.

English summary

Cuddalore district looks like a flooded forest due to heavy rains. Farmlands are flooded and look like a sea. Thousands of acres of paddy fields have been flooded and farmers are at a loss.