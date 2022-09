மழை வேற வருது.. புள்ளைங்க பாவம்ல! 800 மாணவர்களுக்கு குடை கொடுத்த தலைமை ஆசிரியர்! சூப்பர் சார்!

Cuddalore

oi-Mohan S

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே, மழைக்காலங்களில் பள்ளிக்கு தவறாமல் வரும் வகையில், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் 803 பேருக்கு, தனது சொந்த செலவில் அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியார் குடை வழங்கி, அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.

கல்வித்துறையில் அர்ப்பணிப்புடனும், சேவை மனப்பான்மையுடனும் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், தங்களால் முடிந்த வரை மாணவர்களை பள்ளிக்கு வரவழைக்க பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்வது வழக்கம்.

ஒருசில ஆசிரியர்கள், மாணவர்களை எப்போதும் உற்சாகமாக வைப்பதற்காக, வித்தியாசமான முறையில் நகைச்சுவையுடன் பாடம் கற்பித்து மாணவ, மாணவிகளின் அன்பை பெறுவது உண்டு. இதற்கு உதராணமாக, கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே, மழைக்காலங்களிலும் மாணவ, மாணவிகள் பள்ளிக்கு சிரமமின்றி தவறாமல் வரும் வகையில், தனது சொந்த செலவில் குடை வழங்கியிருக்கிறார் அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியார்.

English summary

The Headmaster of the school has provided umbrella to 803 students of a Government Higher Secondary School near Chidambaram at his own expense.