“நாயி.. பேயி.. சாராய வியாபாரி” என கொதித்த அண்ணாமலை.. புதிய வீழ்ச்சி.. பாயும் செந்தில்குமார் எம்பி

Cuddalore

கடலூர்: திமுக அரசு தாய்மொழிக்கு முடிவுரை எழுத முயல்வதாக கூறி பாஜக சார்பில் இன்று கடலூரில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கட்சியின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்றிருந்தார்.

அப்போது பேட்டி எடுக்க பத்திரிக்கையாளர்கள் சூழ்ந்தனர். அவர்களை குரங்கு என விமர்சித்த அண்ணாமலை, அமைச்சரையும் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

இதற்கு கண்டனங்கள் வலுத்து வருகின்றன. திமுக எம்பி செந்தில் குமார் தனது கண்டனத்தை டிவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

A protest was held today in Cuddalore on behalf of the BJP, claiming that the DMK government is trying to write a verdict on the mother tongue. The state president of the party Annamalai participated in this protest. Journalists then swarmed to interview him. Annamalai criticized them as monkeys and also slammed the minister. Condemnation is growing. DMK MP Senthil Kumar posted his condemnation on Twitter.