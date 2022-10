தமிழகத்துக்கு 2024ல் சட்டசபை தேர்தல்.. மீண்டும் முதல்வராகும் ஈபிஸ்.. அடித்து கூறிய தமிழ் மகன் உசேன்

Cuddalore

oi-Nandha Kumar U

கடலூர்: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் சட்டசபை தேர்தல் வந்தால் அதிமுக வெற்றி பெற்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீண்டும் தமிழக முதல்வராக வருவார் என்று அதிமுக அவைத்தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் கூறினார்.

அதிமுகவில் இரட்டை தலைமை இருந்தது. ஓ பன்னீர் செல்வம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இணை ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் உள்ளார்.

இதற்கிடையே தான் கடந்த ஜூன் மாதம் கட்சியில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் பூதாகரமாக வெடித்தது. இதில் ஓ பன்னீர் செல்வம், எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டது.

அதிமுக விவகாரத்தில் பாஜக தலையிடலாமா? 'எல்லா உரிமையும் உண்டு.. தப்பே இல்ல’ வைத்திலிங்கம் சொன்ன காரணம்

English summary

ADMK leader Tamil Magan Hussain says, that if the assembly elections come along with the 2024 parliamentary elections, ADMK wins and Edappadi Palanisamy will return as the chief minister of Tamil Nadu.