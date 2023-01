திமுக அரசுக்கு எதிராக போராடுவதில் சமரசம் இல்லை.. “தேர்தலுக்கு ரெடி ஆகுங்க”.. வேல்முருகன் சிக்னல்!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : திமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்தாலும் மக்களுக்காக குரல் கொடுப்பதிலும், அரசுக்கு எதிராகப் போராடும் சூழல் ஏற்பட்டாலும் எந்த சமரசமும் இன்றி தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி செயல்படும் என்று தெரிவித்துள்ள தவாக தலைவர் வேல்முருகன், கட்சி நிர்வாகிகள் மக்களவைத் தேர்தலுக்கு தயாராக வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவரும் பண்ருட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வேல்முருகன், திமுக கூட்டணியில் இணைந்து உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வென்றிருந்தாலும், அரசுக்கு எதிராக பல்வேறு போராட்டங்களையும் முன்னெடுத்து வருகிறார்.

இதனால், லோக்கல் திமுகவினருக்கும், வேல்முருகன் கட்சியினருக்கும் முட்டல் மோதல்கள் நிகழ்ந்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், அரசுக்கு எதிராக சமரசம் இன்றிப் போராடுவோம் என மீண்டும் தெரிவித்திருக்கிறார் வேல்முருகன்.

English summary

Tamizhaga Vazhvurimai Katchi President Velmurugan said that Party will work without any compromise in giving voice to the people and fighting against the government despite being part of the DMK alliance and requested the party executives to prepare for the Lok Sabha elections.