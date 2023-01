கூகுள் பே பண்ணிட்டேன்.. எனக்கு வரலயே.. பெட்ரோல் பங்கில்.. மாற்றுத்திறனாளி ஊழியருக்கு நேர்ந்த கொடுமை

Cuddalore

oi-Jackson Singh

கடலூர்: போட்ட பெட்ரோலுக்கு பணம் கேட்ட மாற்றுத்திறனாளி ஊழியர் மீது ஒரு கும்பல் கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் கடலூரில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கூகுள் பே மூலம் பணம் போட்டதாக கூறி ஏமாற்ற முயன்ற இளைஞர்களை, மாற்றுத்திறனாளி தட்டிக்கேட்ட போது இந்த சம்பவம் நடந்திருப்பதாக போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த தாக்குதலில் தலையில் பலத்த காயம் அடைந்திருக்கும் அந்த ஊழியர், கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

An incident in Cuddalore where a mob brutally attacked a disabled worker who demanded money for petrol he had poured has caused a sensation. According to the police, the incident took place when a disabled person tried to cheat the youths by claiming that they had deposited money through Google Pay.