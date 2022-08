தமிழகத்தில் டோல்கேட் கட்டணம் திடீர் உயர்வு! செப்.,1 முதல் செங்குறிச்சி, திருமாந்துறையில் அமல்!

Cuddalore

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி உளுந்தூர் பேட்டையை அடுத்த செங்குறிச்சி மற்றும் திருமாந்துறை டோல்கேட்டில் வாகனங்களுக்கான கட்டணம் அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கட்டண உயர்வு என்பது செப்டம்பர் மாதம் 1ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது.

இந்தியாவில் டோல்கேட் தொடர்பாக பல்வேறு விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. நெடுஞ்சாலைகளில் டோல்கேட் வைத்து வாகன ஓட்டிகளில் கட்டண கொள்ளை செய்வதாக எதிர்க்கட்சிகள் கடும் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளன.

சமீபத்திய நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் கூட நாடு முழுவதும் உள்ள டோல்கேட்டுகளை அகற்றிவிட்டு வாகனங்களை பதிவு செய்யும்போதே ஒருமுறை கட்டணம் வசூலிக்க வே்டும் என திமுக எம்பி வில்சன் ராஜ்யசபாவில் சிறப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்து பேசினார்.

Next to Kallakurichi UlundurPettai, Sengurichi and Tirumandurai tollgates have drastically increased the toll fee for vehicles. The new fare hike will be effective from September 1.