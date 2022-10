திடீரென பிரேக் அடித்து நின்ற பஸ்.. குழந்தையுடன் வெளியே வந்து விழுந்த பெண்..பதைபதைக்க வைக்கும் காட்சி

Cuddalore

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பத்தில் தனியார் பேருந்தில் கைக்குழந்தையுடன் பயணித்த பெண், திடீரென பிரேக் போட்டதால் நிலை தடுமாறி பேருந்தில் இருந்த விழுந்த சம்பவம் பதை பதைக்க வைத்துள்ளது.

சென்னையை தவிர்த்து தமிழகத்தின் வெளி மாவட்டங்களில் அரசு பஸ்களுக்கு நிகராக தனியார் பஸ்களும் அதிக அளவில் இயக்கப்படுவதை நாம் காண முடியும்.

அந்த வகையில், கடலூர் மாவட்டத்தில் இருந்து பண்ருட்டி, பாண்டிச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு அரசு பேருந்துகளை போல தனியார் பேருந்துகளும் அதிக அளவில் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

A woman who was traveling with an infant in a private bus in Nellikuppam of Cuddalore district stumbled and fell from the bus when the bus driver suddenly braked.