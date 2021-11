3 விவசாய சட்டங்களை திரும்பப்பெற ஒரே மசோதா.. MSP விஷயத்தில் மத்திய அரசு முடிவு இதுதான்.. பரபர தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கடந்த ஆண்டு மத்திய அரசு கொண்டு வந்த விவசாய சட்டங்களைத் திரும்பப் பெற ஒரே மசோதாவை மத்திய அரசு கொண்டு வரவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை தொடர்பாகவும் மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சகம் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளது.

மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு புதிதாக 3 விவசாய சட்டங்களை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்தது. விவசாயிகள் நலனுக்காக இந்தச் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்தது.

சபரிமலை ஐயப்பன் பிரசாதம் 6 நாட்களில் ரூ.5 கோடிக்கு விற்பனை.. இருவழிப்பாதையில் பக்தர்கள் அனுமதி

இருப்பினும், இந்தச் சட்டம் பெருநிறுவனங்களுக்குச் சாதகமாக இருப்பதாகக் கூறி விவசாயிகள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கடந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட விவசாயிகள் போராட்டம் தற்போது வரை நீட்டிக்கிறது.

English summary

A Bill to repeal the three contentious farm laws is still under preparation. government is also working on whether the MSP issue should be addressed as guidelines or in a statutory form