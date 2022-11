உயர் ஜாதி வகுப்பு ஏழைகளுக்கு கல்வி-வேலைவாய்ப்புகளில் 10% இட ஒதுக்கீடு: வழக்கு கடந்து வந்த பாதை!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: உயர் ஜாதி வகுப்பு ஏழைகளுக்கு கல்வி, வேலைவாய்ப்புகளில் 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அளிக்க அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் 103-வது பிரிவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்ட திருத்தம் செல்லும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது. இந்த வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை விரிவாக காணலாம்.

கடந்த 2019- ஆம் ஆண்டு உயர் ஜாதி ஏழைகளுக்கு 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அளித்து மத்திய அரசு சட்டம் நிறைவேற்றியது. இந்த முடிவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தொடரப்பட்டன.

இந்த வழக்குகளை உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தலைமையிலான 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு விசாரித்தது.

என்ன பெரிய டிப்ரஷன்.. மூக்கு அடைச்சுக்கிட்டு ராத்திரி பூரா தூங்காம வாயில மூச்சு விட்டுருக்கியா?

English summary

The Supreme Court today ruled that the constitutional amendment made in Section 103 of the Constitution Act will go to provide 10 percent reservation in education and employment to the upper caste class poor. The path taken by this case can be seen in detail.