நீட் தேர்வு.. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 15 மாணவர்கள் முறைகேடு.. லோக்சபாவில் மத்திய அரசு தகவல்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: நீட் தேர்வில் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக நடப்பு கல்வியாண்டில் 15 மாணவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் என்று, லோக்சபாவில் இன்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

பொது மருத்துவம், பல் மருத்துவம் துறையில் சேர்வதற்கு இந்திய அளவில் நடைபெறும் நீட் நுழைவுத்தேர்வுக்கு தமிழகத்தில் விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பது தொடர் கோரிக்கையாக இருந்து வருகிரது.

ஆனால், இடைநிலைக் கல்வி வாரியம், இதில் உறுதி காட்டுகிறது. தமிழகத்திற்கு விலக்கு அளிக்கவில்லை. இந்த நிலையில் நடப்பு ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் 12ம் தேதி நடைபெற்றது.

English summary

NEET exam news: Fifteen students from Tamil nadu, have been disqualified in the current academic year for engaging in NEET exam malpractice, the Union government said in the Lok Sabha today.