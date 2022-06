ஷாக்! டேட்டிங் ஆப் சாட்டிங்..! டெல்லிக்கு பறந்த பச்சைக்கிளி! மயக்க மருந்து கொடுத்து சீரழித்த குப்தா!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : டேட்டிங் ஆப் மூலம் பழகியவரை பார்க்கச் சென்ற 28 வயது இளம்பெண் ஒருவர் டெல்லியில் போதை பொருள் கொடுத்து, பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இணையங்களின் ஆதிக்கம் நல்லவிதமாக நம்மிடையே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், அதனை உபயோகம் செய்யும் நபரை பொறுத்து அது ஆபத்தானதாகவும் மாறுகிறது.

ஏனெனில் இன்றுள்ள காலங்களில் ஸ்மார்ட் போன் இல்லாத நபர்களை விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம். மக்கள் இருக்கும் இடத்தில் பல்வேறு விஷயங்களை தெரிந்துகொண்டாலும், சில நேரங்களில் விபரீதமான பிரச்சனைகளில் சிக்கும் அபாயமும் இருந்து வருகிறது.

English summary

The incident of a 28-year-old girl being drugged and raped in Delhi while visiting an acquaintance through a dating app has caused great shock and outrage.