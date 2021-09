காஷ்மீரில் ஷாக்.. ஊடுருவிய பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகளை.. சுட்டுக்கொன்ற இந்திய ராணுவம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: காஷ்மீரின் உரி பகுதிக்குள் நுழைந்த பாகிஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்த மூன்று பயங்கரவாதிகளை இந்திய பாதுகாப்புப் படையினர் சுட்டுக்கொன்றனர். அவர்களிடம் இருந்து பயங்கர ஆயுதங்களையும் பாதுகாப்புப் படையினர் மீட்டுள்ளனர்.

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் இருந்து காஷ்மீரின் பாரமுல்லா மாவட்டத்தில் பயங்கரவாதிகள் சிலர் அத்துமீறி நுழைவதாகத் தகவல் வெளியானது.

இதையடுத்து எல்லைக் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதியில் இந்திய பாதுகாப்புப் படையினர் கடந்த சில நாட்களாகவே தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.

English summary

three Pakistani terrorists were killed in the Rampur sector near Uri on the Line of Control in Jammu and Kashmir. The Indian Army has recovered 5 AK-47s, 8 pistols, and 70 hand grenades from terrorists killed in operation.