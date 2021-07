இந்தியாவில் கொரோனா உயிரிழப்பு 4 லட்சத்தை கடந்தது... ஆக்டிவ் கேஸ்கள் எண்ணிக்கை குறைகிறது!

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 46,617 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் 4 லட்சத்தை கடந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக ஆட்டம் காட்டி வந்த கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலை தற்போது இறுதி கட்டத்தை நெருங்கி விட்டது.

நாட்டில் ஒரு கட்டத்தில் 4,00,000-க்கும் மேல் சென்ற தினசரி பாதிப்பு இப்போது 50,000-க்குள் அடங்கி விட்டது. கொரோனா தடுப்பூசி, பல்வேறு மாநிலங்களில் போடப்பட்ட ஊரடங்கு காரணமாக தொற்று வெகுவாக குறைந்துள்ளது.

