EV துறையில் 2030-க்குள் 5 கோடி வேலை வாய்ப்புகள்.. பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தகவல்

எலக்ட்ரிக் வாகன துறையில் 2030-ம் ஆண்டுக்குள் 5 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி: மின்சார வாகன துறையில் வரும் 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் என 5 கோடி வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகும் என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2022-23 ஆம் நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாளை தாக்கல் செய்கிறார். அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக மத்திய அரசு தாக்கல் செய்யும் முழுமையான பட்ஜெட் இது என்பதால் இந்த பட்ஜெட் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

அதுபோக இந்த ஆண்டு மட்டும் 9 மாநிலங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதனால் இந்தாண்டு பட்ஜெட் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. பட்ஜெட்டில் பல்வேறு கவர்ச்சிகரமான அறிவிப்புகள் இருக்கலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

According to an economic report, 5 crore direct and indirect jobs will be created by the year 2030 in the electric vehicle sector.