குடியரசு தின விழா: முதல்முறையாக பங்கேற்ற எகிப்து வீரர்கள், அக்னி படையினர்..முக்கிய அம்சங்கள்

டெல்லி: இந்தியாவின் குடியரசு தின விழா இன்று கோலகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. குடியரசு தின விழாவில்சிறப்பு விருந்தினராக முதல் முறையாக எகிப்து அதிபர் அப்தெல் படாக் அல் சிசி கலந்து கொண்டார். குடியரசு தின அணிவகுப்பில், முதலில் எகிப்திய ஆயுதப்படையின் குழுவும் இடம் பெற்றிருந்தது. இந்த குழுவில் 144 வீரர்கள் இடம்பெற்றிருந்தனர்.

இந்தியாவின் 74-வது குடியரசு தின விழா இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. வழக்கமாக டெல்லி ராஜபாதையில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழா கொண்டாட்டம் இந்த முறை சென்ட்ரல் விஸ்டா திட்டத்தின் கீழ் புனரமைக்கப்பட்ட கடமை பாதையில் நடைபெற்றது.

குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு மூவர்ணக் கொடியை ஏற்றி வைத்து மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது தேசியக் கீதம் இசைக்கப்பட்டது.

India's Republic Day was celebrated with grandeur today. For the first time, the President of Egypt, Abdel Badak al-Sisi, attended the Republic Day ceremony as a special guest. The Republic Day Parade, originally featured a contingent of the Egyptian Armed Forces. There were 144 players in this group.