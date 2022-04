செல்ஃபி எடுக்கும் போது ஐபோன் அபேஸ்..மொத்தம் 9 செல்போன் மாயம்..டெல்லி அறிவாலய திறப்பு விழா அதிர்ச்சி!

Delhi

டெல்லி : டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்ற அண்ணா கலைஞர் அறிவாலய திறப்பு விழாவின்போது திமுக எம்பி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் செல்போன் உட்பட ஒன்பது பேரின் செல்போன்கள் மாயமாகி உள்ளதாகவும் இதுகுறித்து டெல்லி காவல்துறையினர் விசாரித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் 7 எம்பிக்களுக்கு மேல் உள்ள கட்சிகளுக்கு அலுவலகம் அமைக்க மத்திய அரசு கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் நிலம் ஒதுக்கி உள்ளது.

அந்த வகையில் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் அதிக அளவில் எம்பிக்களை வைத்திருந்த திமுகவுக்கு கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு டெல்லியில் உள்ள தீனதயாள் உபாத்தியாயா மார்க் பகுதியில் நிலம் வழங்கப்பட்டது.

It has been reported that the cell phones of nine people, including DMK MP Tamilachi Thangapandian, have gone missing during the opening ceremony of the Anna kalaignar arivalayam in Delhi yesterday.