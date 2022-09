"ப்ளீஜ் ஹெல்ப்.." மரத்தின் மீது நின்றபடி திரு திருவென முழிக்கும் சிறுத்தை புலி.. வீடியோ!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: 'கம்பீரமாக மாமரத்தில் ஏறிய சிறுத்தைப்புலி ஒன்று எப்படி இறங்குவது என்று தெரியாமல் பரிதவிக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வனவிலங்குகள் குறித்த வீடியோக்களுக்கு எப்போதும் இணையத்தில் தனி வரவேற்பு இருக்கத்தான் செய்கிறது. குறிப்பாக வனவிலங்குகள் வித்தியாசமான செயல்கள் குறித்த வீடியோக்கள் என்றால் சமூக வலைத்தளங்களில் டிரண்ட் ஹிட் அடித்து விடுகிறது.

அப்படித்தான் தென்னை மரம் ஒன்றில் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஏறும் இரண்டு சிறுத்தைகள் உறுமிக்கொண்டு சண்டையிட்டுக் கொள்ளும் காட்சிகள் இணையத்தில் தற்போது டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

A video of a panther majestically climbing a mango tree and not knowing how to get down is spreading rapidly on social media.