கொரோனாவில் தத்தளிக்கும் கடவுளின் தேசம்.. கேரளா செய்ய வேண்டியது என்ன?.. சுகாதார அதிகாரிகள் விளக்கம்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: நமது அண்டை மாநிலமான கேரளா கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு வர முடியாமல் தவித்து வருகிறது. கடந்த சில மாதங்களாகவே கேரளாவில் தினமும் 20,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன.

தற்போது ஓணம் பண்டிகைக்கு பிறகு கடந்த சில நாட்களாக 30,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு அதிர்ச்சியை கொடுக்கின்றன.இன்று மட்டும் கேரளாவில் 32,803 கொரோனா பாதிப்புகள் பதிவாகின. கொரோனாவுக்கு மேலும் 173 பேர் உயிரிழந்தனர்.

மொத்த உயிரிழப்பு 20,961 ஆக இருக்கிறது. கொரோனாவுக்கு 2,29,92 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர், அதாவது தற்போது நாட்டில் ஏற்படும் மொத்த பாதிப்பில் சுமார் 70 சதவீத பாதிப்புகள் கேரளாவில் மட்டுமே எற்பட்டு வருகின்றன.

அந்த 14 நிமிடங்கள்.. இதுதான் கடைசி பேச்சு.. பிடனும் - கானியும் என்ன பேசினார்கள்.. பகீர் தகவல்கள்

English summary

A smart strategic curfew is needed to control the corona uprising in Kerala: Health Ministry Sources Sources in the Union Health Ministry said that a smart strategic curfew is needed to control the corona uprising in Kerala. It is widely believed that Kerala will be able to recover from the corona only after a full curfew for at least a month