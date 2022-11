சத்யேந்தர் ஜெயினுக்கு மசாஜ் செய்தவர் 'ரேபிஸ்ட்'.. சிறைத்துறை விளக்கம்.. ஐயோ.. 'ஜெர்க்' ஆன ஆம் ஆத்மி

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: திகார் சிறையில் உள்ள ஆம் ஆத்மி அமைச்சர் சத்யேந்தர் ஜெயின் மசாஜ் செய்து கொள்வதைப் போல ஒரு வீடியோ ஒன்று வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில் அவருக்கு மசாஜ் செய்தவர் 'போக்சோ' குற்றவாளி என்று சிறைச்சாலை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

முன்னதாக நேற்று குஜராத்தில் பிராசரம் மேற்கொண்டிருந்த டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், அமைச்சர் சத்யேந்தர் ஜெயினுக்கு உடல்நலக் கோளாறு இருப்பதாகவும் எனவேதான் அவர் 'பிசியொதெரபி' எடுத்துக்கொண்டார் எனவும் விளக்கமளித்திருந்தார்.

மேலும், "குஜராத்தின் அமைச்சராக 'அமித்ஷா' பணியாற்றியபோது கைது செய்யப்பட்டிருந்தார். அப்போது அவர்தான் சிறையில் 'விஐபி' சிகிச்சை பெற்றார். ஆம் ஆத்மி ஒன்றும் அப்படிப்பட்ட கட்சியல்ல" என்று கெஜ்ரிவால் விளக்கமளித்திருந்தார். இந்நிலையில் தற்போது திகார் சிறை அதிகாரிகள் மேற்குறிப்பிட்ட தகவலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

அமைச்சர் சத்யேந்தர் ஜெயினை தொடர்ந்து து.மு. மணீஷ் சிசோடியாவை கைது செய்ய சதி- அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்

English summary

After a video of Aam Aadmi Party Minister Satyender Jain getting a massage in Tihar Jail was released and caused a lot of controversy, the jail authorities said that the person who massaged him was a 'pocso' convict. Earlier yesterday, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, who was campaigning in Gujarat, had explained that Minister Satyender Jain had a health problem and that is why he had taken 'physiotherapy'.