ஆப்கனில் உச்சகட்ட மோதல்.. திடீரென இந்தியாவுக்கும் விசிட்அடிக்கும் ஆப்கன் ராணுவ ஜெனரல்.. பரபர பின்னணி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தாலிபான்கள் உடனான மோதல் உச்சமடைந்துள்ள நிலையில், ஆப்கன் ராணுவ தலைமை ஜெனரல் வாலி முகமது அகமதுசாய் வரும் ஜூலை 27ஆம் தேதி இந்தியா வரவுள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆப்கனில் அமெரிக்கப் படைகள் இருந்தவரைத் தாலிபான்கள் தாலிபான்களின் ஆதிக்கம் இல்லாமல் இருந்தது. இதனால் ஆப்கனில் மெல்ல அமைதியான சூழ்நிலை திரும்பியது.

இந்தச் சூழலில் தான், ஆப்கனில் இருந்த அமெரிக்கா படைகள் மெல்ல திரும்பப் பெறப்பட்ட தொடங்கியது. உடனே தாலிபான்கள் மீண்டும் தங்கள் தாக்குதலைத் தொடங்கினர்.

தாலிபான் மீது தாக்குதல் கூடாது, பதிலடி மோசமாக இருக்கும்.. வார்னிங் அனுப்பிய பாக் ராணுவம்..பரபர தகவல்

English summary

Afghan Army Chief General Wali Mohammad Ahmadzai is scheduled to visit India from July 27 to July 29. Clashes between the Taliban and Aghan forces in Afghanistan have intensified after US forces began withdrawing.