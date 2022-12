இந்தியாவில் நுழைந்த பிஎப்.7 ஓமிக்ரான் திரிபு வைரஸ்.. சீனாவை போல் பாதிப்பு அதிகரிக்குமா? முழுவிபரம்

Delhi

டெல்லி: சீனாவில் வேகமாக பரவி வரும் BF.7 ரக ஓமிக்ரான் திரிபு வைரஸ் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி குஜராத் மாநிலத்தை சேர்ந்த 2 பேர், ஒடிசாவை சேர்ந்த ஒருவர் என மொத்தம் 3 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் இந்தியாவிலும் கொரோனா பாதிப்பு என்பது அதிகரிக்கலாம் என கூறப்படும் நிலையில் BF.7 ரக வைரஸ் என்றால் என்ன? அதன் தன்மை என்ன? என்பது பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

சீனாவில் கடந்த 2019ல் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. இந்த வைரஸ் ஒட்டுமொத்த உலகத்தை முடக்கி போட்டது. உலகம் முழுவதும் ஏராளமானவர்கள் கொத்து கொத்தாக உயிரிழந்தனர்.

மேலும் பலகோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை முடித்து நலமடைந்தனர். கடந்த 6 மாதமாக இந்தியா உள்பட பல மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.

