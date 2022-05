உலகம் முழுதும் வேகமெடுக்கும் குரங்கு அம்மை! ‛அலர்ட்‛டான கேரளா, மகாராஷ்டிரா! நடந்தது என்ன? பரபர தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ஐரோப்பிய நாடுகளில் குரங்கு அம்மை நோய் தொற்று வேகமாக பரவும் நிலையில் உலக நாடுகளை மத்திய அரசு உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறது. மேலும் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளுக்கு சோதனை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் கேரளா, மகாராஷ்டிரா மாநிலங்கள் ‛அலர்ட்'டாகி உள்ளன.

இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மெல்ல மெல்ல மீண்டும் வருகின்றன. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக முடங்கிய பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தற்போது தான் மீண்டும் துவங்கி உள்ளன.

இந்நிலையில் தான் தற்போது குரங்கு அம்மை எனும் தொற்று ஐரோப்பா நாடுகளில் பரவ துவங்கி உள்ளது. நாளுக்கு நாள் இதன் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவது இன்னொரு நோய் உலகம் முழுவதையும் அச்சுறுத்துகிறதா என்ற எண்ணத்தை தோற்றுவித்துள்ளது.

English summary

The Union Government is closely monitoring the spread of monkeypox in Europe. Now the states of Kerala and Maharashtra health department issues advice's to its officials.