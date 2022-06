உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்ற அக்னிபாத் போராட்டம்! திட்ட ஆய்வுக்கு நிபுணர்குழு அமைக்க பொதுநல மனு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டத்தை எதிர்க்கம் போராட்ட வன்முறை, சொத்த சேதம் குறித்து விசாரிக்க சிறப்பு விசாரணை குழு அமைக்கவும், திட்டம் ஆய்வுக்காக உச்சநீதிமன்ற ஓய்வு நீதிபதி தலைமையில் நிபுணர் குழு அமைக்க கோரியும் உச்சநீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்திய ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படையில ஆள்சேர்ப்புக்கான புதிய திட்டமாக அக்னிபாத் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் 4 ஆண்டுகள் வரை ஒப்பந்த அடிப்படையில் இளைஞர்கள் முப்படையில் இணைந்து சேவையாற்ற முடியும்.

அக்னிபாத்தால் அக்னி குண்டமான பீகார்.. 22 ரயில்கள் ரத்து - 5 ரயில்களின் நேரம் மாற்றம்

இந்த திட்டத்துக்கு இளைஞர்கள் தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இளைஞர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர்.

English summary

A PIL has been filed in the Supreme Court seeking the setting up of a special inquiry committee to probe into the violence and property damage in the opposition to the Agnipath project and to set up an expert panel headed by a retired Supreme Court judge to study the project.