பற்றி எரிந்த பாஜக அலுவலகம்! அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக களமிறங்கிய இளைஞர்கள்! பீகாரில் தீவைப்பு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மத்திய அரசின் புதிய அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டம் தொடர்ந்து உக்கிரமடைந்து வருகிறது.

இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் துறையில் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படை ஆகியவை என முப்படைகள் உள்ளன. இந்த முப்படைகளுக்கும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஆட்சேர்ப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

மகாராஷ்டிராவுக்கு குட்பை! ராஜ்யசபா எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்த ப சிதம்பரம்! நெகிழ்ச்சி நன்றி!

இந்தச் சூழலில் மத்திய அரசின் புதிய ராணுவ ஆட்சேர்பு கொள்கை அக்னிபாத் திட்டம் நேற்று முன் தினம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதற்கான அறிவிப்பை ராஜ்நாத் சிங் வெளியிட்டார்.

English summary

BJP office in Bihar’s Nawada district was set ablaze by miscreants following the Agnipath scheme protest: All things to know about Agnipath scheme.