மாஸ் காட்டும் பாதுகாப்புத்துறை! இந்த ஆண்டு 13% கூடுதல் நிதி.. எந்தெந்த படைகளுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா?

இந்த ஆண்டு முதன் முறையாக அக்னிபாத் திட்டத்திற்காக ரூ.4,266 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி: சீனாவுடனான மோதல் போக்கு தொடர்ந்து நீடித்து வரும் நிலையில் நாட்டின் பாதுகாப்பு துறைக்கு கூடுதலாக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நடப்பு நிதியாண்டிற்கு ரூ.5.93 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட சுமார் 13 சதவிகிதம் அதிகமாகும்.

மத்திய அரசின் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஜனவரி 31ம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு உரையுடன் தொடங்கியது. இதனையடுத்து அன்று மாலை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். அதில், நடப்பாண்டி வளர்ச்சி 6.8%ஆக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல அமெரிக்க டாலருக்கு எதிரான ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து சரிந்தது, விலைவாசி ஏற்றம் போன்றவை நடப்பு கணக்கு பற்றாக்குறையை மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து நேற்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு மாநிலங்கள், கர்நாடகா உள்ளிட்ட 9 மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அதேபோல அடுத்த ஆண்டு 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. எனவே இதனை கருத்தில் கொண்டு பட்ஜெட்டில் பல புதிய அம்சங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதுபோல இந்த முறை பல்வேறு துறைகளுக்கு கணிசமாக நிதி உயர்த்தி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

As the conflict with China continues, additional funds have been allocated to the country's defense sector. 5.93 lakh crore has been allocated for the current financial year. This is about 13 percent more than last year.