கிராஸ் வோட்டிங் செய்த 25 எம்.பிக்கள்? - எதிர்க்கட்சி வேட்பாளர் ஷாக்.. எதிர்பார்த்த ஓட்டே கிடைக்கலயே!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : குடியரசுத் துணைத் தலைவர் தேர்தலில் 25க்கும் மேற்பட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் எம்.பிக்கள் கட்சி மாறி வாக்களித்திருக்கலாம் எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவின் 14-வது குடியரசுத் துணைத் தலைவராக பாஜக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட ஜெகதீப் தன்கர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட மார்கரெட் ஆல்வா 182 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்று தோல்வியடைந்துள்ளார்.

குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடுவின் பதவிக்காலம் வரும் 10-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதையடுத்து, அடுத்த குடியரசுத் துணைத் தலைவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் இன்று நடைபெற்றது.

இதில், பாஜக கூட்டணி சார்பில், மேற்கு வங்க ஆளுநராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருந்தார். எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளராக முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான மார்கரெட் ஆல்வா போட்டியிட்டார்.

இத்தனை பிக்கல் பிடுங்கலுக்கு மத்தியில்.. பரவாயில்லயே.. எடப்பாடியை கிண்டல் செய்த துரைமுருகன்!

English summary

It has been reported that around 25 MPs may have cross voted in the Vice President election. The opposition's general candidate Margaret Alva was expected to get 206 votes. But, he got only 182 votes.