பண்டிகைகளை வீடுகளில் கொண்டாடுங்கள்...தேவையற்ற பயணங்களை தவிருங்கள் - மத்திய அரசு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: பண்டிகை காலத்திலும், திருமண காலத்திலும் தொற்று பரவல் எழுச்சி பெறும் அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது. எனவே இந்த மாதத்திலும், வரும் நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவல் மீண்டும் அதிகரித்தாலும் அதை சந்திக்க தயாராக உள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

நவராத்திரி பண்டிகை தொடங்கி விட்டது. தீபாவளி, கிருஸ்துமஸ், தைப்பொங்கல் பண்டிகைகள் கொண்டாடப்பட உள்ளன. கொரோனா இரண்டாவது அலையில் இருந்து மக்கள் மெதுவாக மீண்டு இயல்பு நிலைக்கு திரும்பினாலும் மூன்றாவது அலையை எதிர்கொள்ள மத்திய அரசு தயாராகவே உள்ளது.

அடுத்தடுத்து பண்டிகை.. இந்த 3 மாதங்கள் மிக கவனமாக இருக்கணும்.. மத்திய அரசு வார்னிங்!

அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் கொரோனா மூன்றாவது அலை வீசத் தொடங்கி விட்டது. தினசரி பாதிப்பு அமெரிக்காவில் 1 லட்சத்திற்கும் மேல் பதிவாகி வருகிறது. இந்தியாவில் பண்டிகைக்காலம் என்பதால் கவனமாகக் கொண்டாட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

English summary

Lav Agarwal, Joint Secretary with the Health Ministry said, Amid the threat of the third wave of coronavirus, the government has asked people to avoid crowded places during the coming festival and wedding season as India’s fight against the pandemic is still on. Please watch your October, November, December.