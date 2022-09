பயம்.. குடும்பத்தில் 18 பேர் கொலை.. டெல்லியில் தலைமறைவு.. வங்க பிரதமர் ஹசீனா சொன்ன சோக வரலாறு!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: இந்தியா-வங்கதேசம் இடையேயான உறவுகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக அந்நாட்டு பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இந்தியாவுக்கு வருகை புரிந்துள்ளார்.

இன்று ANI செய்தி ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த அவர், 1975ல் தான் எதிர்கொண்ட நெருக்கடி குறித்தும் அப்போதைய இந்திரா காந்தி அரசாங்கம் தனக்கு உதவியது குறித்தும் விரிவாக கூறியுள்ளார்.

தன்னுடைய குடும்பத்தில் 18 பேர் கொல்லப்பட்ட நிலையில், தனக்கு இந்தியாதான் முதலில் உதவ முன்வந்தது என்றும் அவர் தனது பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Prime Minister Sheikh Hasina has visited India to improve India-Bangladesh relations. In an interview with ANI today, he spoke in detail about the crisis he faced in 1975 and how the then Indira Gandhi government helped him. He also mentioned in his interview that when 18 members of his family were killed, India was the first to come to his aid.