டெல்லி பல்கலையில் களேபரம்.. மாணவர்களை தரதரவென இழுத்துசென்ற போலீசார்.. பிபிசி ஆவணப்படத்தால் 144 தடை

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை குஜராத் கலவரத்துடன் தொடர்புபடுத்திய பிபிசி ஆவணப்படம் சர்ச்சையால் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் 144 தடை உத்தரவு விதிக்கப்பட்டது.

டெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறித்த பிபிசியின் ஆவணப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்கள் இன்று பிபிசி ஆவணப்படத்தை திரையிட முயன்ற நிலையில் 144 தடை உத்தரவு விதிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் மாணவர்கள் தடையை மீறி நடந்து கொண்டதால் போலீசார் அவர்களை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி சென்று அதிரடியாக கைது செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

குஜராத் மாநிலம் கோத்ராவில் கடந்த 2002ம் ஆண்டு சபர்மதி ரயில் தீப்பிடித்து எரிந்தது. இதில் 59 இந்து யாத்திரிகர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதையடுத்து பெரிய கலவரம் வெடித்தது. ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த கலவரம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் தான் பிபிசி குஜராத் கலவரம் குறித்து 2 பகுதிகளாக ஆவணப்படங்கள் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளது.

‛‛இந்தியா- மோடிக்கான கேள்விகள்" என்ற தலைப்பில் வெளியான முதல் பாகத்துக்கே கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது.

BBC's documentary on Prime Minister Narendra Modi has been banned. In this case, when students tried to screen a BBC documentary in Delhi University today, a prohibitory order under Section 144 was imposed. However, as the students were defying the ban, the police forcefully arrested them and dragged them away.