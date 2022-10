காங்கிரஸ் பாத யாத்திரைக்கு திடீர் பிரேக்.. உடனே டெல்லி பறக்கும் ராகுல் காந்தி.. ஓ இது தான் காரணமா

Delhi

டெல்லி: ஒற்றுமை பாத யாத்திரை மேற்கொண்டு உள்ள ராகுல் காந்தி முதல்முறையாக பிரேக் எடுத்துக் கொள்ள உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தொடர்ச்சியாகத் தோல்விகளைச் சந்தித்து வருகிறது. இதனால் கட்சியை வலுப்படுத்தும் வகையில் ராகுல் காந்தி இப்போது பாத யாத்திரை சென்றுள்ளார்.

பாஜகவுக்கு எதிராக மக்களை ஒன்றிணைப்பதே இந்த பாத யாத்திரையின் நோக்கம் என்று காங்கிரஸின் கூறுகின்றனர். மொத்தம் 150 நாட்களுக்கு அவர் பாத யாத்திரை செல்கிறார்.

Rahul Gandhi to take break from Bharat Jodo Yatra as Mallikarjun Kharge getting top post: Mallikarjun Kharge has become the new boss of Congress National President.