“பீஸ் பீஸா” வெட்டிடுவேன்.. 2020லேயே மகாராஷ்டிரா போலீஸில் ஸ்ரத்தா புகார்! உத்தவ் தலையை உருட்டும் பாஜக

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: காதலியை 35 துண்டுகளாக வெட்டிய சம்பவம் நாட்டை திடுக்கிட செய்து இருக்கும் சூழலில் 2020 ஆம் ஆண்டு ஸ்ரத்தா ஆப்தாப் மீது மகாராஷ்டிரா காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கும் கடிதம் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் டெல்லியில் ஸ்ரத்தா வாக்கர் என்ற பெண்ணை அவரது காதலன் ஆப்தாப் பூனாவாலா பல துண்டுகளாக வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் இந்தியாவையே உலுக்கி இருக்கிறது.

டெல்லியில் லிவ் இன் வாழ்க்கை நடத்தி வந்த ஆப்தாப் பூனாவாலாவுக்கு ஸ்ரத்தா வாக்கருக்கும் இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே பல்வேறு சச்சரவுகள் தொடர்ந்து இருக்கின்றன. இதற்காக ஸ்ரத்தா வாக்கரை ஆப்தாப் பல்வேறு வகைகளில் துன்புறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

The murder in Delhi that cutting Shraddha into 35 pieces by Aftab is shooked the country. In 2020 the letter in which she filed a complaint against Aftab in the Maharashtra police station. Now BJP turns Sharaddha murder case against Uddhav Thackeray.