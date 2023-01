மக்களுடன் அதிகமாக தொடர்பில் இருக்க 'பாஜக ஒற்றுமை பிரச்சாரம்'.. செயற்குழு கூட்டத்தில் மோடி பேச்சு

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பாஜக செயற்குழு கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி, மக்களுக்கும் கட்சிக்கும் இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் "பாஜக ஒற்றுமை பிரச்சாரம்" மேற்கொள்ளப்படும் என்றும், அப்போதுதான் மக்களுடன் இன்னும் அதிகமாக தொடர்பில் இருக்க முடியும். நமது வளர்ச்சி திட்டங்கள் ஊரக பகுதிகளையும் போய் சேரும் என்றும் பிரதமர் மோடி பேசினார்.

நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரும் 2024 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு ஆண்டிற்கு மேல் இருந்தாலும் தற்போதே ஆளும் பாஜக தேர்தல் பணிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளது.

அதேபோல், இந்த ஆண்டில் மட்டும் கர்நாடகா, மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் உள்பட 9 மாநிலங்களில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

