ரயில்வேக்கு மொத்தமாக அள்ளிக் கொடுத்த நிர்மலா.. 2013-14 பட்ஜெட்டை விட 9 மடங்கு அதிக ஒதுக்கீடு

டெல்லி: 2023-2024 ஆம் நிதி ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டை இன்று காலை 11 மணிக்கு நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வாசிக்க தொடங்கினார். இதில் 2013-2014- ம் ஆண்டு பட்ஜெட்டை விட 9 மடங்கு அதிகமாக ரயில்வேக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.

நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர், குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவின் உரையுடன் நேற்று தொடங்கியது. குடியரசு தலைவர் உரையை தொடர்ந்து பொருளாதார ஆய்வறிக்கை தாக்கலானது. நடப்பு நிதி ஆண்டில் பொருளாதர வளர்ச்சி 7 சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று ஆய்வறிக்கையில் கூறப்பட்டு இருந்தது.

இந்த நிலையில், 2023-24ம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். நிதியமைச்சராக பொறுப்பேற்று தொடர்ந்து அவர் தாக்கல் செய்யும் 5-வது பட்ஜெட் இது. அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் மோடி 2.0 அரசு தாக்கல் செய்யும் கடைசி முழு பட்ஜெட் இதுவாகும். அடுத்த ஆண்டு தேர்தலுக்கு முன்பாக இடைக்கால பட்ஜெட்தான் தாக்கல் செய்யப்படும்.

கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு முதல் ரயில்வேக்கு என தனியாக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுவது ரத்து செய்யப்பட்டது. பொது பட்ஜெட்டுடன் இணைந்தே ரயில்வே நிதி நிலை அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. அந்த வகையில் இன்று நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து வரும் பட்ஜெட்டில் ரயில்வே துறை குறித்த பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளும் வெளியாகி வருகின்றன.

ரயில்வேயை பொறுத்தவரை முடிவு பெறாமல் இருக்கும் திட்டங்களை நிறைவு செய்வதற்கு முன்னுரிமை அளித்து நிதி ஒதுக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல், அதிவேக ரயில்களை அதிகமாக இயக்குவதற்கான திட்டங்களில் கவனம் செலுத்துதல் போன்றவை பற்றிய அறிவிப்புகள் இருக்கக் கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் சூழலில், ரயில்வேக்கு மூலதன செலவு தொகையாக 2.40 லட்சம் கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக நிர்மலா சீதாரமன் அறிவித்துள்ளார். ரயில்வேக்கு ஒதுக்கப்பட்ட அதிகபட்ச நிதி ஒதுக்கீடு இதுவே ஆகும். கடந்த 2013-14 ஆம் ஆண்டு ஒதுக்கப்பட்ட தொகையை விட 9 மடங்கு அதிகமாக நடப்பு பட்ஜெட்டில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

