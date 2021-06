டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு : மகாராஷ்டிரா, கேரளா, ம.பி.-க்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை 'அலர்ட்'

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: இந்தியாவில் புதிய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ள டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்பாக மகாராஷ்டிரா, கேரளா மற்றும் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2-வது அலை தாக்கம் குறைந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் புதியதாக டெல்டா பிளஸ் கொரோனா பாதிப்பு தொடங்கி இருக்கிறது.

கொரோனா 2-வது அலை பாதிப்புக்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்தது டெல்டா வகை கொரோனா வைரஸ்கள்தான்.

English summary

Union Health Ministry has alerted and advised Maharashtra, Kerala and Madhya Pradesh regarding the Delta Plus variant of COVID19 being found in some districts in these States.