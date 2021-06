கர்ப்பிணிகளுக்கு கொரோனா வேக்சின் போடலாம்.. ஐசிஎம்ஆர் இயக்குநர் தகவல்.. எந்தளவு பாதுகாப்பை தரும்?

Delhi

டெல்லி: நாட்டிலுள்ள கர்ப்பிணிப் பெண்கள் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளலாம் என ஐசிஎம்ஆர் இயக்குநர் அறிவித்துள்ள நிலையில், விரைவில் இதற்கான மத்திய அரசின் தடுப்பூசி கொள்கையும் மாற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாகவே மிக மோசமாக இருந்த கொரோனா பாதிப்பு தற்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. இதையடுத்து தடுப்பூசி பணிகளை வேகமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எனப் பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

மத்திய அரசின் புதிய தடுப்பூசி கொள்கை கடந்த ஜூன் 21ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்தது. அதன் பின்னர் தடுப்பூசி பணிகள் மேலும் வேகம் பெற்றன.

Union Health Ministry says that Pregnant women can and should be vaccinated against COVID-19. Soon a policy change will be announced for vaccinating Union Health Ministry.