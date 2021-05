தமிழகத்தில் மே 29 முதல் 31 வரை கொரோனா தாக்குதல் உச்சகட்டமாக இருக்கும்- விஞ்ஞானிகள் முன்னெச்சரிக்கை

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் தற்போதைய கொரோனா 2-வது அலை ஜூலை மாதம் முடிவுக்கு வரும் என்றும் 6 மாதங்களுக்குப் பின்னர் கொரோனா 3-வது அலை தாக்கும் என்றும் மத்திய அரசுக்கு விஞ்ஞானிகள் முன்னெச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும் தமிழகத்தில் வரும் 29-ந் தேதி முதல் 31-ந் தேதி வரை கொரோனா பாதிப்பு மிக அதிகமாக இருக்கும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நாட்டில் கொரோனா 2-வது அலை மிக மோசமான பேரழிவை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கொத்து கொத்தாக பாதிப்புகள், மரணங்கள் என நாட்டின் அனைத்து மாநிலங்களும் பெரும் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளன. இன்னொரு பக்கம் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தற்போதைய கொரோனா 2-வது அலையின் உச்சகட்டம் மெல்ல மெல்ல குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே மத்திய அரசு அமைத்த 3 விஞ்ஞானிகளைக் கொண்ட குழு சில முன்னெச்சரிக்கைகளை விடுத்திருக்கிறது.

A member of the Centre panel Professor Manindra Agarwal said that Tamil Nadu will see its Coronavirus peak between May 29-31.