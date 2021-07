தொடங்கியது 3ஆம் அலை? மீண்டும் உயரும் கொரோனா.. அடுத்த 100 நாட்கள் மிக முக்கியம்.. புதிய வார்னிங்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ள மத்திய அரசு, அடுத்த 100 முதல் 125 நாட்கள் மிக முக்கியனவை என எச்சரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. 2ஆம் அலை உச்சத்தில் இருந்த சமயத்தில் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரைக் கூட சென்றது.

இப்போதுதான் கொரோனா பரவல் 40 ஆயிரத்திற்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது. இருப்பினும், கடந்த சில நாட்களாக நாட்டில் வைரஸ் பாதிப்பு மீண்டும் மெல்ல அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

English summary

The government said the recent slow decline in a number of daily cases is a warning. Govt cautioned that the next 100-125 days are critical, both for the system and people.