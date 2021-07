உலகின் சில பகுதிகளில்.. கொரோனா 3ஆம் அலைக்கான அறிகுறிகள் தொடங்கிவிட்டன.. மத்திய அரசு வார்னிங்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: உலகின் சில பகுதிகளில் கொரோனா 3ஆம் அலைக்கான அறிகுறிகள் தொடங்கிவிட்டதாக நிதி ஆயோக் உறுப்பினர் வி கே பால் எச்சரித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை இப்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. கடந்த ஒரு வாரமாகத் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 40 ஆயிரத்திற்குள் இருந்து வருகிறது.

இருப்பினும், கொரோனா முழுவதுமாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை என்றும் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Signs of the third wave of Covid-19 infections are already being seen in parts of the world. Dr VK Paul said that as many as 3.9 lakh new confirmed cases are being reported from across the globe each day.