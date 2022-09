சண்டிகர் ஏர்போர்ட்டுக்கு பகத்சிங் பெயர்.. சிவிங்கிப் புலிகளுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம்? பிரதமர் மோடி

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: சண்டிகர் விமான நிலையத்துக்கு சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பகத்சிங் பெயர் சூட்டப்படும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்துள்ளார். மேலும் நமீபியாவில் இருந்து இந்தியாவுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட சிவிங்கிப் புலிகளுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம்? என்றும் நாட்டு மக்களிடம் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை கேட்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி இன்று நாட்டு மக்களுக்கு வானொலி மூலம் ஆற்றிய உரையின் முழு வடிவம்: எனதருமை நாட்டுமக்களே, வணக்கம். கடந்த நாட்களில், நம்மனைவரின் கவனங்களையும் கவர்ந்த ஒன்று என்றால் அது வேங்கை தான். வேங்கைகள் ந்குறித்து உரையாட ஏராளமான செய்திகள் வந்திருக்கின்றன, அது உத்தரப் பிரதேசத்தின் அருண் குமார் குப்தா அவர்களாகட்டும் அல்லது தெலங்கானாவின் என். ராமச்சந்திரன் ரகுராம் அவர்களாகட்டும், குஜராத்தின் ராஜன் அவர்களாகட்டும், அல்லது தில்லியைச் சேர்ந்த சுப்ரத் அவர்களாகட்டும். தேசத்தின் அனைத்து இடங்களிலிருந்தும் மக்கள் பாரதத்தில் வேங்கைகள் திரும்ப வந்தமைக்குத் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். 130 கோடி பாரதநாட்டவர்கள் சந்தோஷப்படுகிறார்கள், பெருமிதம் கொள்கிறார்கள் - இது தான் பாரதம் இயற்கை மீது கொண்டிருக்கும் காதல். இந்த விஷயம் குறித்து அனைவரிடமும் உள்ள ஒரு பொதுவான வினா என்னவென்றால், மோதி அவர்களே, வேங்கையைக் காணும் சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு எப்போது கிடைக்கும் என்பது தான்.

நண்பர்களே, பணிக்குழு ஒன்று உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கிருக்கும் சூழலுக்கேற்ப, இந்த வேங்கைகள் தங்களை எப்படி தகவமைத்துக் கொள்கின்றன என்பதை இந்தப் பணிக்குழு கண்காணிக்கும். இதனடிப்படையில் சில மாதங்கள் கழித்து ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும், அப்போது நீங்கள் வேங்கைகளைப் பார்க்கலாம். ஆனால் அதுவரை உங்கள் அனைவருக்கும் நான் ஒரு பணியை அளிக்கிறேன், இதன் பொருட்டு மைகவ் தளத்திலே, ஒரு போட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது, இதிலே மக்கள் சில விஷயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். வேங்கைகள் தொடர்பாக நடக்கும் இந்த இயக்கத்தின் பெயர் என்னவாக இருக்க வேண்டும்! இந்த வேங்கைகளுக்குப் பெயர் சூட்டுவது குறித்து ஆலோசனைகளை அளிக்கலாம்! இந்தப் பெயர்களும் பாரம்பரியமானவையாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும்; ஏனென்றால், நம்முடைய சமூகம், நமது கலாச்சாரம்-பாரம்பரியம்-மரபோடு தொடர்புடைய எந்த ஒரு விஷயமும், இயல்பாகவே அவற்றை நோக்கி நம்மைக் கவர்கின்றன. இது மட்டுமல்ல, நீங்கள் மேலும் ஒன்றைக் கூற வேண்டும்! நமது அடிப்படைக் கடமைகளிலும் கூட விலங்குகளுக்கு மதிப்பு என்பது குறித்து அழுத்தம் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் இந்தப் போட்டியில் கண்டிப்பாகப் பங்கெடுங்கள் - உங்கள் வெற்றியின் பரிசாக வேங்கையைக் காணக்கூடிய முதல் சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கே கூட அமையலாம், யாரறிவார்கள்?! இதுவே நான் உங்களிடம் வைக்கும் விண்ணப்பம்.

''சண்டிகர் விமான நிலையத்துக்கு பகத்சிங் பெயர்''.. மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி!

English summary

PM Modi said that "we will celebrate the birth anniversary of Bhagat Singh ji, the brave son of Mother India. Just before the birth anniversary of Bhagat Singh, an important decision has been taken as a tribute to him. It has been decided that the Chandigarh airport will now be named after Shaheed Bhagat Singh".